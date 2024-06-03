В Африці карають валютних торговців

Не маючи інших варіантів захисту своїх валют, африканські політики з Хараре на півдні до Джуби на сході та Лагосу на заході посилюють боротьбу з вуличними дилерами.

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Монетарні органи Замбії, Зімбабве, Нігерії, Південного Судану та Гани вживають заходів проти обмінників, яких звинувачують у підриві стабільності національних валют через спекуляції.

У всіх чотирьох країнах процвітають паралельні ринки, де курси обміну використовуються набагато активніше, ніж офіційні курси, встановлені центральними банками.

Зауважте! Голова Банку Гани Ернест Аддісон заборонив бюро обміну валют рекламувати курси за межами їх приміщень. Він підкреслив, що банк добре обізнаний з діяльністю нелегальних операторів на валютному ринку і співпрацює з центром фінансової розвідки для очищення ринку.

Чому борються з вуличними торговцями валют

Влада країн регіону намагається скоротити неконтрольовані "вуличні" ринки обміну. Курси, які вони пропонують, часто сильно відрізняються від офіційних, встановлених центральними банками, і є більш популярними серед населення.

Зауважте! Іноземні інвестори часто вагаються інвестувати в країни з паралельними валютними ринками через потенційний вплив на стабільність національної валюти.

За словами голови Банку Південного Судану Джеймса Аліка Гаранга, регулятор відзначає "частковий успіх" заходів з реорганізації валютного ринку, що були введені у квітні.

Втім, зміни торкнулися переважно діяльності вуличних обмінників. Так, у Зімбабве вони покинули свої звичні місця у центрах міст та почали здійснювати обмін через WhatsApp. Загалом торговці стають більш винахідливими й переходять в підпілля, щоб продовжувати свою діяльність.

Важливо! Зростання вуличного валютного ринку в багатьох аспектах викликане обмеженою доступністю доларів США через офіційні канали, як пояснив Хаснайн Малік, керівник дослідницького відділу стратегії акцій компанії Tellimer у Дубаї.