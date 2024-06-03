В Африці карають валютних торговців
Не маючи інших варіантів захисту своїх валют, африканські політики з Хараре на півдні до Джуби на сході та Лагосу на заході посилюють боротьбу з вуличними дилерами.
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Монетарні органи Замбії, Зімбабве, Нігерії, Південного Судану та Гани вживають заходів проти обмінників, яких звинувачують у підриві стабільності національних валют через спекуляції.
У всіх чотирьох країнах процвітають паралельні ринки, де курси обміну використовуються набагато активніше, ніж офіційні курси, встановлені центральними банками.
Чому борються з вуличними торговцями валют
Влада країн регіону намагається скоротити неконтрольовані "вуличні" ринки обміну. Курси, які вони пропонують, часто сильно відрізняються від офіційних, встановлених центральними банками, і є більш популярними серед населення.
За словами голови Банку Південного Судану Джеймса Аліка Гаранга, регулятор відзначає "частковий успіх" заходів з реорганізації валютного ринку, що були введені у квітні.
Втім, зміни торкнулися переважно діяльності вуличних обмінників. Так, у Зімбабве вони покинули свої звичні місця у центрах міст та почали здійснювати обмін через WhatsApp. Загалом торговці стають більш винахідливими й переходять в підпілля, щоб продовжувати свою діяльність.