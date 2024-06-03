В Африке наказывают валютных торговцев

Не имея других вариантов защиты своих валют, африканские политики с Хараре на юге до Джубы на востоке и Лагоса на западе усиливают борьбу с уличными дилерами.

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Монетарные органы Замбии, Зимбабве, Нигерии, Южного Судана и Ганы принимают меры против обменников, которых обвиняют в подрыве стабильности национальных валют из-за спекуляций.

Во всех четырех странах процветают параллельные рынки, где курсы обмена используются гораздо активнее, чем официальные курсы, установленные центральными банками.

Заметьте! Председатель Банка Ганы Эрнест Аддисон запретил бюро обмена валют рекламировать курсы за пределами их помещений. Он подчеркнул, что банк хорошо осведомлен с деятельностью нелегальных операторов на валютном рынке и сотрудничает с центром финансовой разведки для очистки рынка.

Почему борются с уличными торговцами валют

Власти стран региона пытаются сократить неконтролируемые "уличные" рынки обмена. Курсы, которые они предлагают, часто сильно отличаются от официальных, установленных центральными банками, и являются более популярными среди населения.

Обратите внимание! Иностранные инвесторы часто колеблются инвестировать в страны с параллельными валютными рынками из-за потенциального влияния на стабильность национальной валюты.

По словам председателя Банка Южного Судана Джеймса Алика Гаранга, регулятор отмечает "частичный успех" мер по реорганизации валютного рынка, которые были введены в апреле.

Впрочем, изменения коснулись преимущественно деятельности уличных обменников. Так, в Зимбабве они покинули свои привычные места в центрах городов и начали осуществлять обмен через WhatsApp. В общем торговцы становятся более изобретательными и переходят в подполье, чтобы продолжать свою деятельность.

Важно! Рост уличного валютного рынка во многих аспектах вызван ограниченной доступностью долларов США через официальные каналы, как объяснил Хаснайн Малик, руководитель исследовательского отдела стратегии акций компании Tellimer в Дубае.