В Африке наказывают валютных торговцев
Не имея других вариантов защиты своих валют, африканские политики с Хараре на юге до Джубы на востоке и Лагоса на западе усиливают борьбу с уличными дилерами.
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Монетарные органы Замбии, Зимбабве, Нигерии, Южного Судана и Ганы принимают меры против обменников, которых обвиняют в подрыве стабильности национальных валют из-за спекуляций.
Во всех четырех странах процветают параллельные рынки, где курсы обмена используются гораздо активнее, чем официальные курсы, установленные центральными банками.
Почему борются с уличными торговцами валют
Власти стран региона пытаются сократить неконтролируемые "уличные" рынки обмена. Курсы, которые они предлагают, часто сильно отличаются от официальных, установленных центральными банками, и являются более популярными среди населения.
По словам председателя Банка Южного Судана Джеймса Алика Гаранга, регулятор отмечает "частичный успех" мер по реорганизации валютного рынка, которые были введены в апреле.
Впрочем, изменения коснулись преимущественно деятельности уличных обменников. Так, в Зимбабве они покинули свои привычные места в центрах городов и начали осуществлять обмен через WhatsApp. В общем торговцы становятся более изобретательными и переходят в подполье, чтобы продолжать свою деятельность.