Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,97 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек против 31 декабря 2024 года. Официальный курс евро зато составляет 43,60 гривны. То есть цена упала на 32 копейки.

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WhiteBIT хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для выявления и блокировки хакерских атак.

По состоянию на 3 января 2025 года курс НБУ будет такой:

доллар – 42,03 гривны,

евро – 43,37 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,85 гривны , продажа – по 42,45 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,44 гривны , продажа – по 42,49 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,66 гривны, продажа – 42,51 гривны.

Что будет с курсом в январе 2025 года

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что в январе на наличном рынке возможна активность несколько ниже, чем в декабре. Это из-за традиционно сезонно низкого объема бюджетных расходов.

Лесовой добавляет, что вероятно, что при таких обстоятельствах объем интервенций также может снизиться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сейчас существует 2 базовых сценария относительно того, как будет меняться курс в течение января. Первый – это в конце месяца официальный курс доллара может составить 42 гривны. А второй – официальный курс доллара может окажется в коридоре 42 – 42,30 гривны за доллар.

В то же время на наличном рынке будут происходить зеркальные изменения. В целом вполне возможно, что в итоге января курс американской валюты может вырасти не более чем на 0,5 – 1%.