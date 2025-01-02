Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,85 гривны (без изменений против 31 декабря 2024 года) и продажа по 42,45 гривны (без изменений).

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Покупка евро происходит по 43,55 гривны (-15 копеек), а продажа по 44,30 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,44 гривны (-1 копейка), а продать по 42,49 гривны (-4 копейки).

(-1 копейка), а продать по (-4 копейки). Покупка евро по 44,10 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,31 гривны(-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,66 гривны (-9 копеек), а продают по 42,51 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают по (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,33 гривны (-52 копейки), а продают по 44,49 гривны (+6 копеек).

Какая цена доллара с января 2025 года

Еще раньше банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала, что в течение этой недели будет происходить сохранение повышенного спроса на валюту. В частности, со стороны украинцев, которые будут конвертировать зарплаты и другие выплаты в конце года в доллары и евро.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В частности, со стороны украинцев, которые будут конвертировать зарплаты и другие выплаты в конце года в доллары и евро.