Курс валют у банках

Станом на ранок 2 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,85 гривні (без змін проти 31 грудня 2024 року) та продаж по 42,45 гривні (без змін).

Читайте також Що буде з курсом євро: прогноз на початок 2025 року

Купівля євро відбувається по 43,55 гривні (-15 копійок), а продаж по 44,30 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,44 гривні (-1 копійка), а продати по 42,49 гривні (-4 копійки).

(-1 копійка), а продати по (-4 копійки). Купівля євро по 44,10 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,31 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,66 гривні (-9 копійок), а продають по 42,51 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають по (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,33 гривні (-52 копійки), а продають по 44,49 гривні (+6 копійок).

Яка ціна долара з січня 2025 року

Ще раніше банкірка Анна Золотько спрогнозувала для 24 Каналу, що впродовж цього тижня відбуватиметься збереження підвищеного попиту на валюту. Зокрема, з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зокрема, з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.