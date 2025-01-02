Курс валют у банках
- Станом на ранок 2 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,85 гривні (без змін проти 31 грудня 2024 року) та продаж по 42,45 гривні (без змін).
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- Купівля євро відбувається по 43,55 гривні (-15 копійок), а продаж по 44,30 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42,44 гривні (-1 копійка), а продати по 42,49 гривні (-4 копійки).
- Купівля євро по 44,10 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,31 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,66 гривні (-9 копійок), а продають по 42,51 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,33 гривні (-52 копійки), а продають по 44,49 гривні (+6 копійок).
Яка ціна долара з січня 2025 року
Ще раніше банкірка Анна Золотько спрогнозувала для 24 Каналу, що впродовж цього тижня відбуватиметься збереження підвищеного попиту на валюту. Зокрема, з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.
Зокрема, з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.
- За її словами, торги на міжбанку відбуватимуться протягом тижня поблизу позначки 42 гривні за долар.
- А при цьому готівкову валюту українцям пропонуватимуть в межах 42 – 42,60 гривні за долар.