Курс валют у банках

Станом на ранок 31 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,85 гривні (+10 копійок проти 30 грудня) та продаж по 42,45 гривні (+15 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,70 гривні (+20 копійок), а продаж по 44,40 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,45 гривні (+8 копійок), а продати по 42,53 гривні (+13 копійок).

(+8 копійок), а продати по (+13 копійок). Купівля євро по 44,20 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,41 гривні (+16 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,50 гривні (-38 копійок), а продають по 42,42 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-38 копійок), а продають по (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,66 гривні (-26 копійок), а продають по 44,49 гривні (+4 копійки).

Який курс прогнозується на цей тиждень

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, наприкінці минулого тижня на фоні додаткового попиту з боку населення, яке почало отримувати зарплати, долар на міжбанку знову почав дорожчати. Торги п'ятниці закривалися котируваннями на рівні 41,96 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Водночас минулого четверга, на фоні зниження вартості долара у безготівковому сегменті, курс у касах обмінних пунктів опускався до рівнів 42,20 – 42,30 гривні за долар. Але більшу частину тижня готівкову валюту пропонували в межах 41,30 – 41,40 гривні за долар

Цього тижня прогнозується збереження підвищеного попиту на валюту. Зокрема, з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.