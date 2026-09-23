Аграрный экспорт растет: стоит ли украинцам ожидать дефицита продуктов из-за проблем с логистикой

Осень поставила отечественный бизнес перед новыми логистическими вызовами, которые заставляют искать нестандартные пути выживания. Ситуация на рынке остается напряженной, а ставки для экономики страны растут с каждым днем.

Что происходит с агроэкспортом Украины

В сентябре украинским агропроизводителям удалось существенно увеличить темпы экспорта продукции за рубеж по сравнению с августом. За первые 20 дней месяца объем аграрного экспорта достиг 44% от потенциального объема, что сообщило Минагрополитики.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе бизнес-диалога отметил, что ситуация улучшается, но остается сложной. "Бизнес совместно с государством расширяет возможности альтернативной логистики, и эти меры уже дают результат", – подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! Для рядовых потребителей новости вполне обнадеживающие – продовольственная безопасность Украины остается стабильной. На внутреннее потребление приходится лишь 25–30 % выращенной продукции, тогда как львиная доля традиционно ориентирована на внешние рынки.

"Дефицита продуктов или голода не будет. Для этого нет никаких оснований", – заверил Высоцкий, добавив, что аграрный сектор продолжит работать даже в самых сложных условиях.

Почему альтернативные маршруты бьют по кошельку бизнеса

Хотя альтернативными путями можно вывезти как минимум половину необходимого объема, это серьезно сказывается на рентабельности. Высокая стоимость перевозок по железной дороге или автотранспортом делает экспорт части продукции просто убыточным для фермеров.

Главная угроза для экономики носит сугубо финансовый характер. По пессимистическому сценарию, если полноценная работа морских портов не возобновится, сокращение экспорта может достичь 30 миллионов тонн в год. Это будет означать колоссальную потерю до 10 миллиардов долларов валютной выручки, что неизбежно повлияет на курс гривны и общую стабильность экономики.

Важно! Именно поэтому логистические трудности уже заставляют аграриев менять планы на будущее. В настоящее время продолжается посев озимых культур: рапсом засеяно около 1 миллиона гектаров, также продолжается посев озимой пшеницы. Однако главной задачей остается разблокировка портов Большой Одессы, чтобы минимизировать потери для всей страны.

Между тем Украина впервые за 20 сезонов подряд утратила статус крупнейшего мирового экспортера подсолнечного масла. По итогам 2025/26 маркетингового года первое место заняла Россия.