Экспорт сельскохозяйственной продукции Украины обвалился на 57%: что произошло с поставками

За первые 13 дней августа Украина экспортировала 790,7 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции – на 57,2 % меньше, чем за аналогичный период июля. Наибольшее сокращение пришлось на морские перевозки, тогда как западные сухопутные маршруты частично взяли на себя экспортные потоки.

Украинский агроэкспорт резко сократился

По данным экспертов компании Spike Brokers, в период с 1 по 13 августа Украина экспортировала 790 700 тонн сельскохозяйственной продукции. Для сравнения: за аналогичные 13 дней июля объем поставок составил 1,849 миллиона тонн.

Стоимость экспорта также существенно снизилась – на 37,3%. Если за первые 13 дней июля она составляла 763,8 миллиона долларов, то в августе сократилась до 478,8 миллиона долларов.

Основной проблемой стал зерновой сегмент. Морское направление продемонстрировало значительно более низкие показатели, тогда как автомобильные перевозки и западные железнодорожные коридоры начали работать более интенсивно.

Особенно заметным стало падение перевозок через порты Большой Одессы. За соответствующий период августа через них было перевезено лишь 75 200 тонн зерновых против 656 400 тонн за аналогичный период июля. Таким образом, объемы сократились сразу на 88,5%.

Железнодорожные перевозки зерновых по состоянию на 12 августа составили 435 800 тонн. Это на 46,9% меньше июльского показателя и на 52,1% меньше, чем за аналогичный период августа 2025 года.

В то же время автомобильный транспорт продемонстрировал противоположную динамику. За первые 13 дней августа им было вывезено 130 100 тонн агропродукции – на 8,9% больше, чем за тот же период июля.

Западные маршруты наращивают объемы

На фоне проблем с морской логистикой украинские экспортеры все активнее используют сухопутные маршруты через западную границу. Среднесуточная пропускная способность зерновых вагонов через западные пограничные переходы за первые 11 дней августа выросла до 139,6 вагона против 71,3 вагона в июле – почти на 96%.

Наибольший рост зафиксирован на румынском и польском направлениях – до 44,7 и 44,4 вагона в сутки соответственно. Через Словакию показатель вырос до 26,9 вагона, тогда как по венгерскому направлению наблюдалось небольшое сокращение – до 23,6 вагона в сутки.

Автомобильные поставки также выросли. В частности, экспорт через Венгрию увеличился на 32,9%, через Словакию – на 28%, через Румынию – на 14,1%, а через Польшу – на 3,7%.

Однако, по словам экспертов, сухопутные маршруты пока не способны полностью компенсировать потери морского экспорта. На подступах к пограничным переходам по состоянию на 12 августа находилось 8 718 вагонов, а количество зерновозов выросло с 369 до 693.

Отдельно сложная ситуация сохраняется с железнодорожными перевозками в порты. Среднесуточная разгрузка вагонов в направлении Большой Одессы сократилась до 146 вагонов, тогда как в порты направлялись 262 зерновоза. Еще 1 320 зерновозов находились на маршруте к портам Дуная.

В то же время железнодорожный экспорт растительного масла остался почти на уровне июля – 41 500 тонн, что на 0,9% больше соответствующего показателя предыдущего месяца. При этом 89% таких поставок прошли через сухопутные пограничные переходы.

Таким образом, августовские показатели демонстрируют серьезную зависимость украинского агроэкспорта от работы морской логистики. Сухопутные маршруты наращивают пропускную способность, однако пока не могут полностью заменить объемы, которые обеспечивали порты Большой Одессы.

Ранее мы сообщали, что из-за блокировки портов Большой Одессы Украина за первые 12 дней августа смогла экспортировать лишь около 590 тысяч тонн зерна – примерно 30% от необходимого объема. В то же время ограничение морской логистики угрожает не только экспортной выручке, но и создает риск дефицита мощностей для хранения нового урожая.