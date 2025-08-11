Четыре атомных реактора на французской АЭС "Гравелин" пришлось выключить поздно вечером в воскресенье. Их работу остановил рой медуз, который попал в систему охлаждения.

Почему остановили работу АЭС?

АЭС "Гравелин" имеет в своем составе 6 энергоблоков. Поскольку два реактора находятся на плановом техобслуживании, производство энергии на станции из-за инцидента с медузами полностью остановили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Европа на пороге нового энергетического кризиса из-за французских АЭС

По сообщению компании-оператора EDF, реакторы №2, 3 и 4 на станции автоматически остановились около полуночи, когда фильтры насосных станций забились медузами. Реактор №6 вышел из строя несколько часов спустя по той же причине.

В компании отметили, что пока не знают, какой именно вид медуз вызвал остановку французских реакторов. Сейчас специалисты работают над безопасным восстановлением реакторов.

Однако насосы и фильтры якобы не повреждены, а лишь нуждаются в очистке. Поэтому реакторы вскоре смогут снова заработать.

Важно! Расположенная на севере Франции, АЭС "Гравелин" является одной из крупнейших в стране. Ее атомные реакторы производят по 900 мегаватт каждый, а в целом – 5,4 гигаватта. Атака медуз не повлияла на безопасность на станции и не нанесла вреда людям и окружающей среде.

Как медузы добрались до системы охлаждения?

"Гравелин" охлаждается с помощью канала, который соединен с Северным морем.

По мнению специалистов, атака медуз на АЭС, вероятно, связана с повышением температуры воды из-за глобального потепления.

Пляжи возле АЭС в последние годы тоже страдают от нашествия медуз по той же причине, а также из-за появления инвазивных видов, не присущих этому региону.

Медузы размножаются быстрее в теплой воде, и из-за того, что Северное море становится теплее, период их размножения расширяется. Все говорят о ядерной энергетике как о чистой, но мы не задумываемся о неожиданных последствиях теплового загрязнения,

– отметил морской биолог Дерек Райт.

Стоит знать! Инвазивный вид, а именно азиатская лунная медуза, появился в Северном море в 2020 году. Она распространена в портах и каналах с большим количеством зоопланктона. Ранее АЭС Японии, Китая и Индии сталкивались с похожими проблемами из-за нашествия этих медуз.