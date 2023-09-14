Все на монеты: мексиканский бизнесмен держит свои активы в биткойнах

Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего рассказал, что держит все свои активы в криптовалюте. На такие дети его вдохновила книга.

Миллиардер держит все активы в крипте

Рикардо Салинас Плиего держит в биткойнах следующие активы:

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платформу MicroStrategy;

несколько майнинговых компаний;

нефтяные предприятия;

добыча золота.

Я должен воздать должное моему другу Сейфедину Аммусу за его книгу "Стандарт Биткойна". Он действительно все объяснил. Он собрал в одной небольшой книге все, что касается Биткоина, истории денег, как они развивались, как ими злоупотребляло правительство. Это Библия,

– рассказал миллиардер.

Эта книга дала бизнесмену представление о преимуществах флагманского актива децентрализованных финансов (DeFi), к которым относится отсутствие возможности для манипуляций или злоупотреблений со стороны властей.

МВФ и РФС порекомендовали, как управлять активами

Сейфедин Аммус стал экономическим советником Национального биткойн-офиса Сальвадора. По его мнению, биткойн сможет заинить "золотой стандарт".

DeFi-протоколы не отличаются существенно от TradFi, напомнили в Совете по финансовой стабильности (РФС) и МВФ. Такие платформы могут усилить следующие риски:

несоответствие ликвидности и сроков погашения;

операционная хрупкость;

взаимосвязанность и чрезмерный леверидж

Заявления о децентрализации часто не выдерживают критики. Сейчас DeFi может демонстрировать неясные, непрозрачные, непроверенные структуры управления, легко поддающиеся манипулированию, которые могут подвергать пользователей рискам,

– указано в документе.

Они порекомендовали принять меры в:

наращивании институционального потенциала за пределами юрисдикций G20;

усиление глобальной координации, сотрудничества и обмена информацией;

устранении пробелов в данных, необходимых для понимания экосистемы быстро меняющейся криптовалют.