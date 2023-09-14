Усе на монети: мексиканський бізнесмен тримає свої активи у біткойнах

14 вересня 2023, 09:04
Читать новость на русском

Джерело:

Finbold

Мексиканський мільярдер Рікардо Салінас Плієго розповів, що тримає усі свої активи у криптовалюті. На такі ді його надихнула книжка.

Мільярдер тримає усі активи у крипті

Рікардо Салінас Плієго тримає у біткойнах такі активи:

Читайте також Крипта у готівку: PayPal запустив новий сервіс

  • платформу MicroStrategy;
  • кілька майнінгових компаній;
  • нафтові підприємства;
  • видобуток золота.

Я маю віддати належне моєму другу Сейфедіну Аммусу за його книгу "Стандарт Біткойна". Він справді все пояснив. Він зібрав в одній невеликій книзі все, що стосується Біткоїна, історії грошей, як вони розвивалися, як ними зловживав уряд. Це Біблія,
– розповів мільярдер.

Саме ця книга дала бізнесмену уявлення про переваги флагманського активу децентралізованих фінансів (DeFi), до яких належить відсутність можливості для маніпуляцій чи зловживань з боку влади.

Нагадаємо! Сейфедін Аммус став економічним радником Національного біткойн-офісу Сальвадору. На його думку, біткойн зможе заінити "золотий стандарт".

МВФ та РФС порекомендували, як керувати активами

DeFi-протоколи не відрізняються суттєво від TradFi, нагадали у Раді з фінансової стабільності (РФС) та МВФ. Такі платформи можуть посилити такі ризики:

  • невідповідність ліквідності та термінів погашення;
  • операційна крихкість;
  • взаємопов'язаність та надмірний леверидж.

Заяви про децентралізацію часто не витримують критики. Зараз DeFi може демонструвати неясні, непрозорі, неперевірені структури управління, що легко піддаються маніпулюванню, які можуть наражати користувачів на ризики,
– зазначено у документі.

Вони порекомендували вжити заходів у:

  • нарощуванні інституційного потенціалу за межами юрисдикцій G20;
  • посиленні глобальної координації, співробітництва та обміну інформацією;
  • усуненні прогалин у даних, необхідних для розуміння екосистеми криптовалют, яка швидко змінюється.
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

 

Автор: Тетяна Стельмах