Придется платить больше: как вырастет размер алиментов в 2026 году
- В 2026 году прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет составит 2 783 гривны, а для детей от 6 до 18 лет – 3 471 гривны.
- Минимальный размер алиментов в 2026 году равен 50% прожиточного минимума.
Размер алиментов связан с установленным в Украине прожиточным минимумом для детей определенного возраста. В 2026 году эти показатели ощутимо изменятся.
Как вырастет прожиточный минимум в 2026 году?
В 2026 году базовый прожиточный минимум вырастет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы.
Увеличится это значение и для детей:
- для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составит – 2 783 гривны (в этом году он составляет – 2 563 гривны);
- от 6 до 18 лет – 3 471 гривны (в 2025 он составляет – 3 196 гривен).
Как вырастет размер алиментов в 2026 году?
Минимальный размер алиментов составляет 50% от установленного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. То есть, в 2026 году это значение изменится так:
- дети в возрасте до 6 лет в 2026 году должны получать не менее – 1 391,5 гривны;
- в возрасте от 6 до 18 лет – 1 735,5 гривны.
В то же время минимальная рекомендованная к выплате сумма алиментов больше. Она равна прожиточному минимуму, что соответствует возрасту ребенка. То есть в 2026 году эти суммы следующие:
- для детей в возрасте до 6 лет – 2 783 гривны;
- от 6 до 18 лет – 3 471 гривны.
Повлияет рост прожиточного минимума и на максимальную сумму алиментов в следующем году:
- для детей в возрасте до 6 лет максимум достигнет – 27 830 гривен;
- от 6 до 18 лет – 34 710 гривен.
Обратите внимание! Родители имеют право договориться и на большую сумму алиментов. Это нужно зафиксировать в договоре.
Часті питання
Какие изменения ожидаются в прожиточном минимуме для детей в 2026 году?
В 2026 году прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет вырастет до 2 783 гривны, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет –до 3 471 гривны.
Как рост прожиточного минимума повлияет на размер алиментов в 2026 году?
Минимальный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. В 2026 году алименты для детей в возрасте до 6 лет будут составлять 1 391,5 гривны, а для детей от 6 до 18 лет – 1 735,5 гривны. Рекомендуемая сумма алиментов равна прожиточному минимуму: 2 783 гривны для детей до 6 лет и 3 471 гривны для детей от 6 до 18 лет.
Каким будет максимальный размер алиментов в 2026 году?
Максимальный размер алиментов в 2026 году для детей в возрасте до 6 лет составит 27 830 гривен, а для детей от 6 до 18 лет - 34 710 гривен.
Каким образом родители могут договориться о большей сумме алиментов?
Родители имеют право договориться о большей сумме алиментов, чем установлено минимально, и это нужно зафиксировать в договоре – таким образом, обе стороны могут согласовать условия, которые лучше отвечают потребностям ребенка.