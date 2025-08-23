Доведеться платити більше: як зросте розмір аліментів у 2026 році
- У 2026 році прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складе 2 783 гривні, а для дітей від 6 до 18 років – 3 471 гривні.
- Мінімальний розмір аліментів у 2026 році дорівнює 50% прожиткового мінімуму.
Розмір аліментів пов'язаний з встановленим в Україні прожитковим мінімумом для дітей певного віку. У 2026 році ці показники відчутно зміняться.
Як зросте прожитковий мінімум у 2026 році?
У 2026 році базовий прожитковий мінімум зросте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки.
Збільшиться це значення і для дітей:
- для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум складе – 2 783 гривні (цьогоріч він складає – 2 563 гривні);
- від 6 до 18 років – 3 471 гривні (у 2025 він складає – 3 196 гривень).
Як зросте розмір аліментів у 2026 році?
Мінімальний розмір аліментів складає 50% від встановленого прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Тобто, у 2026 році це значення зміниться так:
- діти віком до 6 років у 2026 році мають отримувати не менш як – 1 391,5 гривні;
- віком від 6 до 18 років – 1 735,5 гривень.
Водночас мінімальна рекомендована до виплат сума аліментів більша. Вона рівна прожитковому мінімуму, що відповідає віку дитини. Тобто у 2026 році ці суми такі:
- для дітей віком до 6 років – 2 783 гривні;
- від 6 до 18 років – 3 471 гривні.
Вплине зростання прожиткового мінімуму і на максимальну суму аліментів у наступному році:
- для дітей віком до 6 років максимум сягне – 27 830 гривень;
- від 6 до 18 років – 34 710 гривні.
Зверніть увагу! Батьки мають право домовитись і на більшу суму аліментів. Це потрібно зафіксувати у договорі.
Часті питання
Які зміни очікуються у прожитковому мінімумі для дітей у 2026 році?
У 2026 році прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років зросте до 2 783 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років – до 3 471 гривні.
Як зростання прожиткового мінімуму вплине на розмір аліментів у 2026 році?
Мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. У 2026 році аліменти для дітей віком до 6 років становитимуть 1 391,5 гривні, а для дітей від 6 до 18 років – 1 735,5 гривні. Рекомендована сума аліментів дорівнює прожитковому мінімуму: 2 783 гривні для дітей до 6 років і 3 471 гривні для дітей від 6 до 18 років.
Яким буде максимальний розмір аліментів у 2026 році?
Максимальний розмір аліментів у 2026 році для дітей віком до 6 років становитиме 27 830 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – 34 710 гривень.
Яким чином батьки можуть домовитися про більшу суму аліментів?
Батьки мають право домовитись про більшу суму аліментів, ніж встановлено мінімально, і це потрібно зафіксувати у договорі – таким чином, обидві сторони можуть узгодити умови, що краще відповідають потребам дитини.