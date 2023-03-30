Алименты на ребенка в апреле: каким будет размер выплат

Размер алиментов в Украине зависит от прожиточного минимума. Поскольку в этом году он, скорее всего, не повысится, то и сумма обязательных выплат останется на таком же уровне.

Каким будет размер алиментов в течение 2023 года

Минимальный размер элементов, который назначается родителям, которые не могут платить рекомендованные выплаты, составляет 50% прожиточного минимума. В 2023 году эти суммы будут определяться следующим образом:

для детей до 6 лет – 1 136 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 1 416 гривен;

для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен.

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Что касается рекомендованных выплат, то их назначают, если родитель, платящий алименты, имеет достаточный доход:

на ребенка до 6 лет будут выплачивать 2 272 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе) – 2684 гривен.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка. То есть для детей:

до 6 лет – это около 23 000 гривен в 2023 году;

от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Ответственность за неуплату алиментов

Важно! Если один из родителей, платящий алименты, просрочил оплату, он обязан выплатить сумму задолженности за все время с учетом индекса инфляции, а также 3% годовых от суммы долга.

За неуплату алиментов в Украине предусмотрена гражданская, административная (общественно полезные работы, ограничение в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием и охота) и уголовное (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).

В результате неуплаты алиментов один из родителей может быть ограничен в:

Выезде за границу;

управлении автомобилем;

пользовании оружием;

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