Алименты на ребенка в апреле: каким будет размер выплат

30 марта 2023, 13:09
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Размер алиментов в Украине зависит от прожиточного минимума. Поскольку в этом году он, скорее всего, не повысится, то и сумма обязательных выплат останется на таком же уровне.

Каким будет размер алиментов в течение 2023 года

Минимальный размер элементов, который назначается родителям, которые не могут платить рекомендованные выплаты, составляет 50% прожиточного минимума. В 2023 году эти суммы будут определяться следующим образом:

  • для детей до 6 лет – 1 136 гривен;
  • на ребенка от 6 до 18 лет – 1 416 гривен;
  • для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен.

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Что касается рекомендованных выплат, то их назначают, если родитель, платящий алименты, имеет достаточный доход:

  • на ребенка до 6 лет будут выплачивать 2 272 гривен;
  • на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
  • на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе) – 2684 гривен.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка. То есть для детей:

  • до 6 лет – это около 23 000 гривен в 2023 году;
  • от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.
Важно! Если один из родителей, платящий алименты, просрочил оплату, он обязан выплатить сумму задолженности за все время с учетом индекса инфляции, а также 3% годовых от суммы долга.

Ответственность за неуплату алиментов

За неуплату алиментов в Украине предусмотрена гражданская, административная (общественно полезные работы, ограничение в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием и охота) и уголовное (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).

В результате неуплаты алиментов один из родителей может быть ограничен в:

  • Выезде за границу;
  • управлении автомобилем;
  • пользовании оружием;

Какие алименты платят украинские военнослужащие

  • Раньше содержание проводилось только из заработной платы военнослужащего, однако в 2022 году произошли изменения в законодательстве. То есть теперь алименты удерживаются из полной суммы зарплаты военнослужащего, учитывая дополнительное вознаграждение.

  • Размер таких отчислений в алименты из дополнительного вознаграждения военным зависит от судебного решения, которым установлено взыскание алиментов. Например, если судебным решением установлено: "взыскать алименты в размере одна четвертая части всех доходов и заработка", то соответственно, если военнослужащий получает 130 тысяч гривен, то с этой суммы, уплачиваются обязательные платежи (налоги и сборы), а затем отчисляются алименты, размер которых составит примерно 30 тысяч гривен.

Автор: Ольга Ожогіна