Алименты на ребенка в апреле: каким будет размер выплат
Размер алиментов в Украине зависит от прожиточного минимума. Поскольку в этом году он, скорее всего, не повысится, то и сумма обязательных выплат останется на таком же уровне.
Каким будет размер алиментов в течение 2023 года
Минимальный размер элементов, который назначается родителям, которые не могут платить рекомендованные выплаты, составляет 50% прожиточного минимума. В 2023 году эти суммы будут определяться следующим образом:
- для детей до 6 лет – 1 136 гривен;
- на ребенка от 6 до 18 лет – 1 416 гривен;
- для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен.
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Что касается рекомендованных выплат, то их назначают, если родитель, платящий алименты, имеет достаточный доход:
- на ребенка до 6 лет будут выплачивать 2 272 гривен;
- на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
- на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе) – 2684 гривен.
Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка. То есть для детей:
- до 6 лет – это около 23 000 гривен в 2023 году;
- от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.
Ответственность за неуплату алиментов
За неуплату алиментов в Украине предусмотрена гражданская, административная (общественно полезные работы, ограничение в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием и охота) и уголовное (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).
В результате неуплаты алиментов один из родителей может быть ограничен в:
- Выезде за границу;
- управлении автомобилем;
- пользовании оружием;
Какие алименты платят украинские военнослужащие
- Раньше содержание проводилось только из заработной платы военнослужащего, однако в 2022 году произошли изменения в законодательстве. То есть теперь алименты удерживаются из полной суммы зарплаты военнослужащего, учитывая дополнительное вознаграждение.
Размер таких отчислений в алименты из дополнительного вознаграждения военным зависит от судебного решения, которым установлено взыскание алиментов. Например, если судебным решением установлено: "взыскать алименты в размере одна четвертая части всех доходов и заработка", то соответственно, если военнослужащий получает 130 тысяч гривен, то с этой суммы, уплачиваются обязательные платежи (налоги и сборы), а затем отчисляются алименты, размер которых составит примерно 30 тысяч гривен.