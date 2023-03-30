Яким буде розмір аліментів протягом 2023 року

Мінімальний розмір елементів, який призначається тим батькам, що не можуть платити рекомендовані виплати, складає 50% прожиткового мінімуму. У 2023 році ці суми будуть визначатися наступним чином:

для дітей до 6 років – 1 136 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 1416 гривень;

для дітей 18 – 23 років – 1 342 гривень.

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Що стосується рекомендованих виплат, то їх призначають якщо той із батьків, що платить аліменти, має достатній дохід:

на дитину до 6 років виплачуватимуть 2 272 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2 684 гривень.

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину. Тобто для дітей:

до 6 років – це близько 23 000 гривень у 2023 році

від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Важливо! Якщо один з батьків, який платить аліменти, прострочив оплату, він зобов’язаний виплатити суму заборгованості за весь час з урахуванням індексу інфляції, а також 3% річних від суми боргу.

Відповідальність за несплату аліментів

За несплату аліментів в Україні передбачена цивільна, адміністративна (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користування зброєю та полювання) та кримінальна (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Внаслідок несплати аліментів один із батьків може бути обмежений у:

Виїзді за кордон;

керуванні автомобілем;

користуванні зброєю;

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