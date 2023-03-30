Яким буде розмір аліментів протягом 2023 року
Мінімальний розмір елементів, який призначається тим батькам, що не можуть платити рекомендовані виплати, складає 50% прожиткового мінімуму. У 2023 році ці суми будуть визначатися наступним чином:
- для дітей до 6 років – 1 136 гривень;
- на дитину від 6 до 18 років – 1416 гривень;
- для дітей 18 – 23 років – 1 342 гривень.
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Що стосується рекомендованих виплат, то їх призначають якщо той із батьків, що платить аліменти, має достатній дохід:
- на дитину до 6 років виплачуватимуть 2 272 гривень;
- на дитину від 6 до 18 років – 2 833 гривень;
- на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2 684 гривень.
Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину. Тобто для дітей:
- до 6 років – це близько 23 000 гривень у 2023 році
- від 6 до 18 років – 28 330 гривень.
Відповідальність за несплату аліментів
За несплату аліментів в Україні передбачена цивільна, адміністративна (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користування зброєю та полювання) та кримінальна (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).
Внаслідок несплати аліментів один із батьків може бути обмежений у:
- Виїзді за кордон;
- керуванні автомобілем;
- користуванні зброєю;
Які аліменти платять українські військовослужбовці
- Раніше утримання проводилося лише із заробітної плати військовослужбовця, однак у 2022 році відбулись зміни в законодавстві. Тобто, тепер аліменти утримуються з повної суми зарплатні військовослужбовці, враховуючи додаткову винагороду.
Розмір таких відрахувань до аліментів з додаткової винагороди військовим залежить від судового рішення, яким встановлено стягнення аліментів. Наприклад, якщо судовим рішенням встановлено: "стягнути аліменти у розмірі одна четверта частини від всіх доходів та заробітку", то відповідно, якщо військовослужбовець отримує 130 тисяч гривень, то із цієї суми, сплачуються обов’язкові платежі (податки та збори), а потім відраховуються аліменти, розмір яких буде становити приблизно 30 тисяч гривень.