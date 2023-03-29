Мінімалку можуть підняти вже у квітні
Законопроєкт, який пропонує поетапно підняти мінімальну заробітну плату вже з квітня, зареєстрували у Верховній Раді. Автори проєкту зазначають, що підняття потрібне через те, що розмір мінімалки в Україні становить нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
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Ще торік, у грудня, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7 539 гривень. Водночас мінімалка становила всього 6 700 гривень в аналогічний період. Це всього 88,9% до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних.
Розмір прожиткового мінімуму в Україні зараз
- з 1 квітня підвищити зарплату на 7 370 гривень;
- з 1 липня — на 8 107 гривень;
- з 1 жовтня — на 8 918 гривень.
Проте наразі ще не відомо, чи законопроєкт буде ухвалений.
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Яку мінімальну заробітну плату отримують європейці
За даними Євростату, мінімалка у Європі цьогоріч коливається від 399 євро до 2 387 євро. Водночас в Україні вона становить лише близько 168 євро.