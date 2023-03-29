Мінімалку можуть підняти вже у квітні

Законопроєкт, який пропонує поетапно підняти мінімальну заробітну плату вже з квітня, зареєстрували у Верховній Раді. Автори проєкту зазначають, що підняття потрібне через те, що розмір мінімалки в Україні становить нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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Важливо, що відповідно до Закону України "Про оплату праці", мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ще торік, у грудня, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7 539 гривень. Водночас мінімалка становила всього 6 700 гривень в аналогічний період. Це всього 88,9% до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних.

Розмір прожиткового мінімуму в Україні зараз

Цікаво, що у 2023 році планується підвищити прожитковий мінімум до 8 962 гривень. А за даними бюджету України на цей рік підвищення для заробітної плати не передбачається. Тобто вона так і залишиться на тому ж рівні що й була. Саме тому законопроєктом передбачено:

з 1 квітня підвищити зарплату на 7 370 гривень;

з 1 липня — на 8 107 гривень;

з 1 жовтня — на 8 918 гривень.

Проте наразі ще не відомо, чи законопроєкт буде ухвалений.

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Яку мінімальну заробітну плату отримують європейці

За даними Євростату, мінімалка у Європі цьогоріч коливається від 399 євро до 2 387 євро. Водночас в Україні вона становить лише близько 168 євро.