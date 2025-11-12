После вражеских ударов: облэнерго на Полтавщине сообщило о форс-мажоре
- На Полтавщине облэнерго объявило о форс-мажоре из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.
- Форс-мажор сделал невозможным выполнение обязательств по распределению электроэнергии из-за потери возможности получения электроэнергии надлежащего качества.
На Полтавщине облэнерго объявило о форс-мажорной ситуации на предприятии. Она связана с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины 8 ноября.
Когда возник форс-мажор?
Чрезвычайные обстоятельства возникли 8 ноября, около 5 часов утра, передает 24 Канал со ссылкой на АО "Полтаваоблэнерго".
Смотрите также Тогда не будет лететь ничего: эксперт назвал самый эффективный способ защитить энергетику
Из-за этой ситуации "Полтаваоблэнерго" потеряло возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в частности, и надлежащего качества.
Это сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения Обществом обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии,
– говорится в сообщении.
- Компания отмечает, что из-за форс-мажора отложила срок выполнения обязательств как оператора системы распределения электроэнергии.
- Они в дальнейшем откладываются до тех пор, пока не устранят повреждения в энергосистеме и восстановят электрические сети.
Почему возникли форс-мажорные обстоятельства?
Напомним, 8 ноября российская армия массово атаковала энергетическую систему Украины, запустив более 450 дронов и 45 ракет. Под обстрел попали объекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, рассказали в Минэнерго.
Из-за обстрелов произошли обесточивания. По словам министра энергетики Светланы Гринчук, особенно сложная ситуация была в трех регионах:
- в Харьковской области;
- в Сумской области;
- и на Полтавщине.
В Полтавской области тогда, в частности, пострадал Кременчуг. Электроснабжение отсутствовало по всей территории города, поэтому власти развернули Пункты несокрушимости. Также тамошний водоканал перевели на резервное питание генераторов и ввели графики подачи воды.
Чрезвычайная ситуация возникла и в Горишних Плавнях. После ударов по энергетике город был обесточен. Коммунальщикам пришлось восстанавливать поставки воды, водоотведения и тепловой энергии.
Какие последствия обстрелов по энергетике?
После массированной атаки на Украину 8 ноября энергетики проводят восстановительные работы. А тем временем в большинстве регионов страны ежедневно вводят ограничения света.
В частности, в среду, 12 ноября, все сутки действуют графики почасовых отключений света для населения. Ограничивают потребление от 2 до 4 очередей. Также применяют ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
При этом энергетики призывают экономно потреблять свет и отмечают, что экономия электроэнергии каждым потребителем будет способствовать меньшей продолжительности времени отключений света.
А враг тем временем продолжает бить по украинской инфраструктуре. За минувшие сутки Россия снова атаковала энергообъекты в нескольких регионах.