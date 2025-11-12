После вражеских ударов: облэнерго на Полтавщине сообщило о форс-мажоре

На Полтавщине облэнерго объявило о форс-мажорной ситуации на предприятии. Она связана с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины 8 ноября.

Когда возник форс-мажор?

Чрезвычайные обстоятельства возникли 8 ноября, около 5 часов утра, передает 24 Канал со ссылкой на АО "Полтаваоблэнерго".

Из-за этой ситуации "Полтаваоблэнерго" потеряло возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в частности, и надлежащего качества.

Это сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения Обществом обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии,

– говорится в сообщении.

Компания отмечает, что из-за форс-мажора отложила срок выполнения обязательств как оператора системы распределения электроэнергии.

Они в дальнейшем откладываются до тех пор, пока не устранят повреждения в энергосистеме и восстановят электрические сети.

Почему возникли форс-мажорные обстоятельства?

Напомним, 8 ноября российская армия массово атаковала энергетическую систему Украины, запустив более 450 дронов и 45 ракет. Под обстрел попали объекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, рассказали в Минэнерго.

Из-за обстрелов произошли обесточивания. По словам министра энергетики Светланы Гринчук, особенно сложная ситуация была в трех регионах:

в Харьковской области;

в Сумской области;

и на Полтавщине.

В Полтавской области тогда, в частности, пострадал Кременчуг. Электроснабжение отсутствовало по всей территории города, поэтому власти развернули Пункты несокрушимости. Также тамошний водоканал перевели на резервное питание генераторов и ввели графики подачи воды.

Чрезвычайная ситуация возникла и в Горишних Плавнях. После ударов по энергетике город был обесточен. Коммунальщикам пришлось восстанавливать поставки воды, водоотведения и тепловой энергии.

Какие последствия обстрелов по энергетике?