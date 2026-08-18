Атака на EVA: в Броварах горит большой распределительный центр сети

Утром 18 августа в результате российской атаки был поврежден распределительный центр сети магазинов EVA и интернет-магазина EVA.UA в Броварах Киевской области. На объекте вспыхнул пожар, однако, по предварительной информации компании, люди не пострадали.

Россия нанесла удар по распределительному центру EVA

В результате российской атаки с использованием дронов утром 18 августа произошло попадание в распределительный центр EVA в Броварах Киевской области, сообщили в компании. На месте работают спасатели, которые продолжают тушить пожар.

В компании отметили, что на момент публикации информации о пострадавших нет. В то же время атака с помощью дронов продолжалась, что создавало дополнительную опасность для экстренных служб и затрудняло ликвидацию последствий.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате атаки на объект люди не пострадали. На месте работают спасатели, тушение пожара продолжается", – сообщили в EVA.

Точный масштаб повреждений и убытков компания сможет оценить только после завершения тушения пожара и обследования объекта.

Повлияет ли атака на работу магазинов EVA

Предположительно, огонь мог повредить склад интернет-магазина EVA.UA, а также складские мощности, которые обеспечивают товарами офлайн-магазины сети.

Из-за этого в отдельных магазинах EVA временно может возникнуть дефицит некоторых товаров. Кроме того, покупателей предупредили о возможных задержках с выполнением части заказов, оформленных через интернет-магазин.

"Команда EVA прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на работу магазинов и выполнение интернет-заказов", – отметили в компании.

Пока говорить об окончательных убытках и сроках возобновления работы поврежденных мощностей рано. Более точная информация станет доступна после завершения работы спасателей и обследования объекта.