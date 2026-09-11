Атаки на АЗС в Киеве: возникнет ли в Украине дефицит топлива в результате ударов

Россияне продолжают регулярно наносить удары по АЗС. В частности, враг совершает атаки на заправки в Киеве.

Будет ли в Украине дефицит бензина и дизельного топлива

И смысл этих атак заключается именно в том, чтобы запугать людей, почему отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Более того, похоже, что список киевских заправок, по которым якобы готовятся атаки, появившийся накануне этих самых атак, похоже, подлинный. По крайней мере, за два дня пострадали три из восемнадцати заправок. Похоже также, что кто-то хотел, чтобы этот список увидели все. Теперь эти удары выглядят как настоящий квест – есть ли станция в списке или нет?

Куюн, в частности, пояснил, что такая тактика ударов – не новая. Она такая же, как в Сумах, Харькове, Запорожье или Днепре. А разница заключается лишь в том, что в столице еще "нет ФПВ, "молний" и УАБ".

Смысл этих атак на АЗС один – террор. Других смыслов нет и не будет,

– подчеркнул Сергей Куюн.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, уже было проведено более 300 атак на АЗС. По наблюдениям директора консалтинговой группы "А-95", около 80% станций восстанавливаются.

Так, ни в одном регионе нет дефицита топлива или роста цен вследствие этого.

По данным налоговой службы, в Киеве сейчас действует 270 лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, в том числе в Киевской области – 529. В сумме это 800 АЗС.

Соответственно, говорить о каком-либо влиянии этих атак на рынок точно не приходится. К сожалению, противодействия "Шахедам" нет. Если на Востоке есть проекты с сетками и даже стальными "мангалами" над АЗС, то от "Шахеда" защиты нет,

– добавил Куюн.

Но самым важным вопросом остается безопасность. Во время воздушной тревоги, как написал Куюн, автозаправочная станция – не лучшее место для пребывания. Он напомнил, что в прифронтовых регионах уже устанавливают десятки укрытий. И очевидно, что вскоре они массово появятся и в столице.

Напомним, что 11 сентября реактивные дроны нанесли удары по еще двум киевским АЗС "Укрнафты". Удары были нанесены по станциям на Троещине и Почайной. На Почайной даже был нанесен двойной удар.