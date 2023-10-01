Банки по стандартам биткойна: что изменится в финансовых учреждениях

В настоящее время продолжается гиперкойнизация по всему миру, постепенно изменяющая финансовые порядки. В ходе этого банки также будут эволюционироваться.

Какими будут банки по биткойн стандартам

Стандарты биткойна предусматривают использование крипт как средства для сохранения стоимости и обмена, вытесняя или полностью заменяя традиционные фиатные валюты.

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Во время эры стандарта биткойна банкам придется подстраиваться к требованиям времени, ведь их роль будет постепенно падать. Причиной станет работа койна на децентрализованном блокчейне, что не требует посредников для транзакций.

Таким образом, банки будут предлагать хранить частные ключи клиентов. Эта опция может заинтересовать клиентов, желающих с помощью мультиподписи, хранить свои данные. Это будет сродни современному хранению активов в финансовых учреждениях. Природа кредитования и заимствований тоже несколько изменится.

На самом деле, существует очень веская причина для существования банков, поддерживаемых биткоином, выпускающих собственную цифровую наличную валюту, которую можно обменять на биткоин. Они могут работать так же, как банки по национализации валюты. Разные банки могут проводить разную политику: некоторые более агрессивную, некоторые более консервативную. Некоторые из них будут иметь частичное резервирование, тогда как другие могут быть на 100% обеспечены биткоином. Процентные ставки могут варьироваться,

– объяснил шифропанк Хел Финни.

Также они могут создать удобные кошельки и решения для продавцов, чтобы облегчить платежи в крипте. Однако конкуренция в этом сегменте очень велика. Еще банки будут обменивать активы, создавать новые финансовые продукты и услуги.

Средний размер транзакций в сети биткойна вырос

Средний размер транзакций в сети биткойна 26 сентября вырос до отметки – 582 долларов.

Средний размер транзакции только достиг месячного максимума 582 долларов. Предыдущий месячный максимум 577 долларов наблюдался 29 августа 2023 года,

– говорится в сообщенных компаниях.

Это может быть связано с ростом использования монеты при крупных финансовых операциях. Для микротранзакций следует использовать протокол второго уровня – Lighting Network.