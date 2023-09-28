Компания из Аргентины решила стать майнером

Компания из Буэнос-Айреса заключила договор с американской организацией, занимающейся прежним. Целью такой деятельности является снижение вреда для окружающей среды и приумножение прибыли.

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Майнинговую деятельность компания начнет уже через месяц, когда запустят оборудование, рассказал главный исполнительный директор Tecpetrol Рикардо Маркус.

Напомним! Майнинг – это очень энергозатратный процесс, требующий большого количества электроэнергии. Несмотря на это, он может быть выгоден для нефтяных компаний, ведь при добыче нефти выделяется большой объем попутного газа, который обычно просто сжигают, а благодаря майнингу его эксплуатируют без ущерба для природы.

Самая перспективная крипта до конца 2023 года

Команда криптовалютной биржи Kraken опросил своих подписчиков по их прогнозам по самой перспективной крипте до конца 2023 года. Они назвали следующие монеты:

Kaspa (KAS) – высокотехнологичная криптовалюта на PoW-алгоритме;

Radix (eXRD) – токен одноименной платформы смартконтрактов;

Realio (RIO) – токен одноименной инвестиционной блокчейн-платформы;

MOG Coin (MOG) – мем-койн;

Paw (PAW) – мем-койн по мотивам криптовалют, символами которых стали разные животные;

Litecoin (LTC) – одна из старейших монет на рынке;

Ripple (XRP) – токен криптпроекта Ripple, команда которого летом 2023 года смогла частично победить SEC в суде.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.