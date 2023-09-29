Средний размер транзакций в сети биткойна вырос

По состоянию на 26 сентября средний размер транзакций составил – 582 долларов.

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Средний размер транзакции только достиг месячного максимума 582 долларов. Предыдущий месячный максимум 577 долларов наблюдался 29 августа 2023 года,

– говорится в сообщенных компаниях.

Такой рост может быть связан с крупными инвестиционными или институциональными операциями. То есть, что биткойн используется не столько для мелких операций, сколько для крупных финансовых операций.

Напомним! Для микротранзакций следует использовать протокол второго уровня – Lighting Network.

Самая перспективная крипта до конца 2023 года

Команда криптовалютной биржи Kraken провела на платформе "Х" опрос среди подписчиков, по поводу того, какая криптовалюта по их мнению вырастет до конца 2023 года. Они ответили:

Каспа (KAS) – высокотехнологичная криптовалюта на PoW-алгоритме;

– высокотехнологичная криптовалюта на PoW-алгоритме; Radix (eXRD) – токен одноименной платформы смартконтрактов;

– токен одноименной платформы смартконтрактов; Realio (RIO) – токен одноименной инвестиционной блокчейн-платформы;

– токен одноименной инвестиционной блокчейн-платформы; MOG Coin (MOG) – мем-койн;

– мем-койн; Paw (PAW) – мем-койн по мотивам криптовалют, символами которых стали разные животные;

– мем-койн по мотивам криптовалют, символами которых стали разные животные; Litecoin (LTC) – одна из старейших монет на рынке;

– одна из старейших монет на рынке; Ripple (XRP) – токен криптпроекта Ripple, команда которого летом 2023 года смогла частично победить SEC в суде.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.