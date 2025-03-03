Какая криптовалюта войдет в резерв

В резерв планируют внести токены XBitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA). Такая инциатива должна поспособствовать превращению США в мировой центр криптовалют, передает 24 Канал со ссылкой страницу Трампа в Truth Social.

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По мнению Дональда Трампа, создание подобного резерва "поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена".

И, очевидно, BTC и ETH, как другие ценные криптовалюты, будут сердцем Резерва. Я также люблю Bitcoin и Ethereum!

– отметил Дональд Трамп.

Рост криптовалют

На фоне заявлений о создании крипторезерва изменилась ситуация на цифровом рынке: