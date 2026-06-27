Очереди за топливом в России растянулись на 12 часов: для водителей ставят биотуалеты

Топливный кризис в России продолжает обостряться на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Часть заводов была вынуждена сократить производство или временно приостановить работу, что уже привело к перебоям с поставками бензина, ограничениям на продажу и многочасовым очередям на заправках в различных регионах страны-агрессора.

Что сейчас происходит в России с топливом

Однако оценить реальные масштабы проблемы непросто. В Meduza попытались проанализировать ситуацию по косвенным показателям, в частности по интересу россиян к теме дефицита бензина в интернете.

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Результаты оказались показательными – уровень интереса вырос до максимальных значений за последнее время, по крайней мере с 2019 года.

Больше всего от кризиса пострадали Ульяновская, Ивановская, Саратовская, Рязанская, Владимирская области, а также Республика Мордовия, Ставропольский край и оккупированный Крым. Там доля запросов со словом "бензин" на прошлой неделе увеличилась в 10–20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Видео с длинными очередями на заправках также массово появляются в соцсетях. В частности, о проблемах сообщают жители Иркутской области и Забайкалья. Местные жители уже жалуются, что из-за дефицита топлива под угрозой оказался туристический сезон на Байкале, ведь дорога к популярному курорту всё чаще превращается в многочасовое ожидание у АЗС.

Более того, мэр Иркутска Руслан Болотов распорядился установить по обочинам биотуалеты, чтобы хоть как-то уменьшить неудобства для водителей.

Очереди на Байкальском шоссе: смотрите видео

Какова ситуация в оккупированном Крыму

В то же время в субботу, 27 июня, в Севастополе власти объявили о возобновлении продажи бензина и дизельного топлива. Впрочем, заправиться смогут только водители, получившие специальный QR-код через бота в государственном мессенджере Max. Также остаются в силе прежние ограничения – всего 20 литров на один автомобиль.

Это до сих пор вынуждает людей искать топливо за пределами полуострова, а разрешение перевозить через Крымский мост до 200 литров лишь усугубило напряженность, пишет "Крым.Реалии". Дефицит теперь дошел и до Краснодарского края, на фоне чего между жителями оккупированного Крыма и российских регионов возникают конфликты.

Местные всё чаще обвиняют соседей в нехватке бензина, а местами даже пытаются не пропускать их автомобили на АЗС.