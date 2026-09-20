Путевки в санаторий за счет государства: кто из пенсионеров поедет бесплатно

В следующем году правительство сохранит программу финансирования оздоровления только для одной, наиболее уязвимой группы населения. Чтобы воспользоваться этой возможностью и сэкономить собственные средства, придется заранее подготовить специальный пакет документов.

Есть ли до сих пор путевки в санаторий за счет государства?

В 2026 году бесплатное санаторно-курортное лечение предусмотрено не для всех пенсионеров. Право на такую государственную поддержку имеют, в частности, лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и которые были освобождены из мест лишения свободы.

То есть пенсионер может воспользоваться программой, если имеет соответствующий статус. В то же время сам факт получения пенсии не является основанием для получения бесплатной путевки, напоминает Департамент социальной защиты населения.

Справочно! В 2026 году предельная стоимость путевки составляет 18 036 гривен, или 1 002 гривны за один койко-день. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет 18 календарных дней.

Какие документы необходимы для оформления?

Чтобы воспользоваться правом на санаторно-курортное лечение, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения, соответствующий орган местного самоуправления или ЦПАУ по месту жительства.

В частности, необходимо подать:

заявление;

документ, что подтверждает факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

а также медицинскую справку учреждения здравоохранения по форме № 070/о.

В то же время конкретный перечень документов может зависеть от обстоятельств и способа оформления услуги, поэтому перед обращением следует уточнить требования непосредственно в органе социальной защиты или ЦПАУ.

Что еще могут получать пенсионеры?

Санаторно-курортное лечение является лишь одной из форм государственной поддержки отдельных категорий граждан. В то же время обычный статус пенсионера сам по себе не означает право на бесплатную путевку в санаторий.

Например, отдельные пенсионеры, ранее работавшие педагогами, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений или библиотечными работниками в сельской местности и проживают там, могут иметь право на 100% льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.