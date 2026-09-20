Чи є досі путівки в санаторій за кошт держави?

У 2026 році безкоштовне санаторно-курортне лікування передбачене не для всіх пенсіонерів. Право на таку державну підтримку мають, зокрема, особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та які були звільнені з місць несвободи.

Тобто пенсіонер може скористатися програмою, якщо має відповідний статус. Водночас сам факт отримання пенсії не є підставою для безкоштовної путівки, нагадує Департамент соціального захисту населення.

Довідково! У 2026 році гранична вартість путівки становить 18 036 гривень, або 1 002 гривні за один ліжко-день. Тривалість санаторно-курортного лікування становить 18 календарних днів.

Які документи потрібні для оформлення?

Щоб скористатися правом на санаторно-курортне лікування, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення, відповідного органу місцевого самоврядування або ЦНАП за місцем проживання.

Зокрема, потрібно подати:

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заяву;

документ, що підтверджує встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

а також медичну довідку закладу охорони здоров'я за формою № 070/о.

Водночас конкретний перелік документів може залежати від обставин та способу оформлення послуги, тому перед зверненням варто уточнити вимоги безпосередньо в органі соцзахисту або ЦНАП.

Які ще пільги можуть отримувати пенсіонери?

Санаторно-курортне лікування є лише однією з форм державної підтримки окремих категорій громадян. Водночас звичайний статус пенсіонера сам по собі не означає право на безкоштовну путівку до санаторію.

Наприклад, окремі пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин або бібліотечними працівниками у сільській місцевості та проживають там, можуть мати право на 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм.