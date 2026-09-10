Льгота на транспорт для пенсионеров: какой важный документ дает право на бесплатный проезд
Общеизвестно, что украинцы имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. То есть пожилой человек может не оплачивать свой билет.
Какой документ дает право на бесплатный проезд пенсионерам
Однако для использования транспортной льготы пожилые люди в Украине должны иметь соответствующий документ, о котором рассказывают в Пенсионном фонде Украины.
Речь идет о пенсионном удостоверении. Это документ, подтверждающий назначение пенсии.
Однако существует немало нюансов. Например, пенсионеры могут не платить только в некоторых видах транспорта:
- трамваях;
- автобусах;
- троллейбусах;
- пригородных электричках.
Однако в некоторых видах транспорта все же придется платить за билет. Например, в междугородних автобусах и поездах.
Проезд в маршрутках зависит от населенного пункта. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют условия перевозки.
Напомним, что с 1 августа в Киеве изменились цены на проезд в маршрутках. Стоимость одной поездки составляет 20 или 25 гривен.
Кроме того, в Киеве стал доступен новый QR-билет. Его можно использовать в метро, автобусах, трамваях и т. д. Его цена – 60 гривен.