Многие украинцы были вынуждены уехать в Украину и покинуть свой дом из-за войны. В частности, сейчас они проживают в Польше.

Планируют ли украинцы возвращаться домой из Польши?

Как показывает статистика, украинцы хорошо интегрировались в экономику Польши, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Нужно заметить, что сейчас в Польше проживает около 1 миллиона украинцев. Благодаря перемещению этих лиц, польский рынок труда довольно оживился. Аналитическое агентство Fitch Ratings считает, что эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

Они очень хорошо интегрировались в польский рынок труда. Поэтому даже если завтра будет заключено перемирие, мы не думаем, чтобы много украинских беженцев вернулись в Украину,

– отмечают аналитики Fitch Ratings.

Обратите внимание! Нужно понимать, что кроме беженцев в Польше проживает значительное количество украинцев, которые просто эмигрировали.

Аналитики считают, что в Польше будет происходить в дальнейшем экономический рост. В частности, благодаря украинцам. Увеличение будет происходить на:

3% – за 2025 год;

3% – за 2026 год;

3,1% – за 2027 год.

Хотят ли украинские беженцы возвращаться в Украину из-за границы?

Многие украинцы стремятся вернуться в Украину из-за границы. Однако как показывает исследование Gradus Research, действительно сделать это готовы – 64% опрошенных.

Сомнения относительно возвращения возникают из-за нестабильной ситуации в Украине. Речь идет как об опасности от обстрелов, так и сложном экономическом положении.

Заметьте! В прошлом году вернуться хотели только 55%. Количество желающих увеличилось на фоне надежды на окончание войны, которая возникла из-за переговоров.