Прозорро впервые выставил на аукцион часть биткойна
15 мая 2024, 11:31Читати новину українською
Источник:Prozorro. Продажи
За лот успело побороться 13 участников. Но стоит отметить, что продавался не целый биткойн, а лишь 0,1 от него.
Часть биткойна разыграли на аукционе
В течение торгов цена лота выросла с 188 000 до 300 001 гривны, а победителем стал Роман Зварич.
Читайте также Упадет или вырастет: почему настоящий ажиотаж на биткоин еще впередиНапомним! По состоянию на 15 мая цена биткойна составляет 62,10 тисячі доллара за монету, согласно данным WhiteBIT.
Далее процесс покупки предусматривает:
- подписание протокола;
- оплату с банковского счета юридического или физического лица;
- подписание договора купли-продажи;
- получение цифрового актива на кошелек.