Прозорро впервые выставил на аукцион часть биткойна

За лот успело побороться 13 участников. Но стоит отметить, что продавался не целый биткойн, а лишь 0,1 от него.

Часть биткойна разыграли на аукционе

В течение торгов цена лота выросла с 188 000 до 300 001 гривны, а победителем стал Роман Зварич.

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По состоянию на 15 мая цена биткойна составляет 62,10 тисячі доллара за монету, согласно данным WhiteBIT.

Далее процесс покупки предусматривает:

подписание протокола;

оплату с банковского счета юридического или физического лица;

подписание договора купли-продажи;

получение цифрового актива на кошелек.

Договор купли-продажи можно осуществить с помощью электронной цифровой подписи.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.