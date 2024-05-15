Прозорро вперше виставив на аукціон частину біткойна
15 травня 2024, 11:31Читать новость на русском
Джерело:Prozorro. Продажі
За лот встигло позмагатися 13 учасників. Поте варто зазначити, що продавався не цілий біткойн, а лише 0,1 від нього.
Частину біткойна розіграли на аукціоні
Протягом торгів ціна лота зросла з 188 000 до 300 001 гривні, а переможцем став Роман Зварич.
Читайте також Впаде чи виросте: чому справжній ажіотаж на біткойн ще попередуНагадаємо! Станом на 15 травня ціна біткойна становить 62,10 тисячі долара за монету, згідно з даними WhiteBIT.
Далі процес покупки передбачає:
- підписання протоколу;
- оплату з банківського рахунку юридичної або фізичної особи;
- підписання договору купівлі-продажу;
- отримання цифрового активу на гаманець.