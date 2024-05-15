Прозорро вперше виставив на аукціон частину біткойна

За лот встигло позмагатися 13 учасників. Поте варто зазначити, що продавався не цілий біткойн, а лише 0,1 від нього.

Частину біткойна розіграли на аукціоні

Протягом торгів ціна лота зросла з 188 000 до 300 001 гривні, а переможцем став Роман Зварич.

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Станом на 15 травня ціна біткойна становить 62,10 тисячі долара за монету, згідно з даними WhiteBIT.

Далі процес покупки передбачає:

підписання протоколу;

оплату з банківського рахунку юридичної або фізичної особи;

підписання договору купівлі-продажу;

отримання цифрового активу на гаманець.

Договір купівлі-продажу можна здійснити за допомогою електронного цифрового підпису.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.