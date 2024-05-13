Яка вартість найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 13 травня мав такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 62,584 тисячі долара за монету (+2,24% за добу);
- Ethereum (ETH) – 2,960 тисячі долара за монету (+0,94% за добу).
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Нагадаємо, що минулого тижня ціна бікойна перетнула психологічну позначку у 61 тисячу доларів за монету, водночас ефір (ETH) був на рівні у понад 3 тисяч доларів.
Чи ростиме надалі біткойн
Наразі інтерес до біткойна все ще посередній – у 4 рази менший за показники бичачого року торік. Зростання у 2023 – 2024 роках було забезпечено переважно інституціональними гравцями. А тому справжній ажіотаж все ще попереду, вважають аналітики Bitcoin Magazine.
У довгостроковій перспективі очікується, що волатильність біткойна знизиться. Так само знизиться й коливання інтересу до активу серед населення. Тому можна зробити висновок, що зацікавленість стосовно криптовалюти ставатиме дедалі стабільнішою вже серед широкого загалу.