Какова стоимость самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 13 мая выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 62,584 тысячи доллара за монету (+2,24% за сутки);

(BTC) – 62,584 тысячи доллара за монету (+2,24% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,960 тысячи доллара за монету (+0,94% за сутки).

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Напомним, что на прошлой неделе цена биткоина пересекла психологическую отметку в 61 тысячу долларов за монету, одновременно эфир (ETH) был на уровне более 3 тысяч долларов.

Будет ли расти в дальнейшем биткойн

Сейчас интерес к биткойну все еще посредственный – в 4 раза меньше показателей бычьего года в прошлом году. Рост в 2023 – 2024 годах был обеспечен преимущественно институциональными игроками. Поэтому настоящий ажиотаж все еще впереди, считают аналитики Bitcoin Magazine.

В долгосрочной перспективе ожидается, что волатильность биткойна снизится. Так же снизится и колебания интереса к активу среди населения. Поэтому можно сделать вывод, что интерес к криптовалюте будет становиться все более стабильной уже среди широкой общественности.

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