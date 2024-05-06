Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 6 мая выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 61,115 тысячи доллара за монету (+2,02% за сутки);

(BTC) – 61,115 тысячи доллара за монету (+2,02% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,212 тысячи доллара за монету (+3,03% за сутки).

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Как изменился курс биткоина за неделю

Цена биткойна за прошедшую неделю, с 26 апреля по 3 мая, опустилась ниже отметки в 60 тысяч долларов за монету. Однако по состоянию на 6 мая биткойн вернулся к тенденции роста.

Стоит также заметить, что скорее всего Федеральная резервная система (ФРС) не будет повышать процентную ставку в следующем месяце. Поэтому приток капитала на рынок цифровых активов пока будет оставаться умеренным.

Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты с WhiteBIT. Криптобиржа позаботилась, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и из любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько кликов.