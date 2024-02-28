Стоимость крипторынка пересекла важную психологическую отметку: что является главным драйвером

В секторе криптовалют фиксирует новые рекорды. Сейчас мир внимательно следит за курсом биткоина. Кроме того, общая капитализация этого рынка достигла важного уровня.

Новые рекорды на рынке криптовалют

По состоянию на среду, 28 февраля, общая капитализация рынка криптовалют пересекла отметку в 2 триллиона долларов. Такой результат зафиксировали впервые за почти два года.

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Это происходит на фоне стремительного подорожания биткоина на рынке. Дело в том, что эта цифровая монета составляет около 53% от всего рынка. Например, этой неделе курс биткоина вырос на 12%, достигнув самого высокого уровня с декабря 2021, а с начала текущего года – на 32%. Стоит отметить, что подорожание биткоина продолжается.

Во вторник, 27 февраля, стоимость биткоина выросла более чем на 5% до 57,4 тысячи долларов за монету.

Также добавляют, что на сегодня общую стоимость цифровых активов оценивают в примерно 2,2 триллиона долларов, по сравнению с минимумом в 820 миллиардов долларов в 2022 году.