Вартість крипторинку перетнула важливу психологічну позначку: що є головним драйвером

У секторі криптовалют фіксуєть нові рекорди. Наразі світ ретельно стежить за курсом біткойна. Крім того, загальна капіталізація цього ринку досягла важливого рівня.

Нові рекорди на ринку криптовалют

Станом на середу, 28 лютого, загальна капіталізація ринку криптовалют перетнула позначку у 2 трильйони доларів. Такий результат зафіксували вперше за майже два роки.

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Це відбувається на тлі стрімкого здорожчання біткойна на ринку. Річ у тому, що ця цифрова монета становить близько 53% від усього ринку. Для прикладу, цього тижня курс біткойна зріс на 12%, досягнувши найвищого рівня з грудня 2021 року, а з початку поточного року – на 32%. Варто наголосити, що здорожчання біткойна триває.

У вівторок, 27 лютого, вартість біткойна зросла на понад 5% до 57,4 тисячі доларів за монету.

Також додають, що на сьогодні загальну вартість цифрових активів оцінюють у приблизно 2,2 трильйона доларів, у порівнянні з мінімумом у 820 мільярдів доларів у 2022 році.