Хто може мати таку пенсію

Пенсійні виплати по втраті годувальника можуть отримувати члени родини, які втратили особу, яка їх забезпечувала. При цьому отримувачі таких виплат не мають можливості самостійно себе забезпечувати, тобто, вони є непрацездатними.

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Непрацездатними членами родини вважаються:

інший з подружжя, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо їм встановлена інвалідність до досягнення 18 років;

діти, які навчаються — до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти — до 23 років;

інший з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Отже, пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть призначити, якщо члени родини померлого перебували на повному утриманні годувальника або отримували від нього допомогу, яка є для них основним джерелом засобів для існування.

Важливо! Усиновлені діти, а також пасинки та падчерки (якщо вони не отримували аліментів від батьків), також мають право на пенсії по втраті годувальника. Крім того, діти зберігають право на отримання пенсії у разі їх усиновлення.

Як призначають пенсію по втраті годувальника

У годувальника на момент смерті повинен бути відповідний стаж. Цей стаж має дорівнювати страховому стажу, який був би необхідний загиблому для призначення пенсії по III групі інвалідності.

До прикладу, якщо годувальник помер у віці 40 років, то його родина має право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо він накопичив щонайменше 9 років страхового стажу.

Зауважте! Є виняток, коли пенсію можна отримувати попри трудовий стаж годувальника. Так, родичі отримують право на виплати, якщо померлий став донором органів, загинув під час участі у Революції Гідності, зник безвісти за особливих обставин.

Пенсію нараховують на весь період, впродовж якого член сім'ї годувальника вважається непрацездатним, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку така виплата дається безстроково.

Який розмір пенсії у звʼязку з втратою годувальника

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника залежить від розміру пенсії за віком, яку б отримував померлий.

Розмір такої пенсії становить:

на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними рівними частками.

Так, виправданою буде розрахункова формула, яка використовує мінімальну пенсію за віком як базовий рівень для визначення мінімального розміру пенсії по втраті годувальника.

Отже, якщо мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривню, то розмір пенсії по втраті годувальника має становити щонайменше половину цього рівня, тобто 1 180.5 гривні.

До речі! Дітям-сиротам пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків, що є логічним підходом до визначення розміру пенсійних виплат для цієї категорії громадян.

Які документи треба для оформлення пенсії

Ось перелік документів, які потрібні для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника в Україні: