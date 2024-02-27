Чи будуть зміни в системі надання субсидій

У березні не передбачається жодних змін у системі надання субсидій.

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При цьому, субсидію можуть отримати громадяни, які витрачають на комунальні послуги понад 15% від загального доходу своєї сім'ї за місяць. Важливо також зазначити, що розмір субсидії обчислюється індивідуально.

Як нараховується субсидія

Субсидія вираховується з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб, засновано на рішенні відповідної адміністрації.

Нововведення у сфері ЖКГ також включають мораторій на припинення надання послуг для вразливих категорій громадян, таких як:

  • особи з інвалідністю;
  • непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за віком;
  • малозабезпечені сім'ї;
  • багатодітні сім'ї.

Також кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання.

Через що можна втратити субсидію

  1. Якщо є борг за комуналку за понад три місяці та він кий перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 гривень.
  1. Якщо заявник вказав неточну інформацію про розмір своїх доходів та прибутків інших членів родини.
  2. Якщо заявник придбав товари чи послуги на суму понад 50 тисяч гривень.
  3. У разі зміни місця проживання заявника.
  4. У разі смерті заявника.