Чи будуть зміни в системі надання субсидій

У березні не передбачається жодних змін у системі надання субсидій.

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При цьому, субсидію можуть отримати громадяни, які витрачають на комунальні послуги понад 15% від загального доходу своєї сім'ї за місяць. Важливо також зазначити, що розмір субсидії обчислюється індивідуально.

Зауважте! Для визначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім'ї за перший і другий квартали 2023 року, а також доходи у формі пенсій за серпень 2023 року.

Як нараховується субсидія

Субсидія вираховується з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб, засновано на рішенні відповідної адміністрації.

Зауважте! Інформація про нараховані субсидії заноситься до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Нововведення у сфері ЖКГ також включають мораторій на припинення надання послуг для вразливих категорій громадян, таких як:

особи з інвалідністю;

непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за віком;

малозабезпечені сім'ї;

багатодітні сім'ї.

Зверніть увагу! Для отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна подати заяву через Пенсійний фонд, Центр надання адміністративних послуг або за допомогою платформи "Дія".

Також кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання.

Через що можна втратити субсидію

Якщо є борг за комуналку за понад три місяці та він кий перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 гривень.

Зауважте! Проте навіть за таких обставин житлова субсидія може бути призначена у разі укладення договору реструктуризації заборгованості та сплати боргів.