Будут ли изменения в системе предоставления субсидий

В марте не предвидится никаких изменений в системе предоставления субсидий.

Читайте также: Чтобы не потерять пенсию в апреле: как пройти идентификацию

При этом, субсидию могут получить граждане, которые тратят на коммунальные услуги более 15% от общего дохода своей семьи за месяц. Важно также отметить, что размер субсидии исчисляется индивидуально.

Как начисляется субсидия

Субсидия высчитывается с учетом количества фактически проживающих лиц, основано на решении соответствующей администрации.

Нововведения в сфере ЖКХ также включают мораторий на прекращение предоставления услуг для уязвимых категорий граждан, таких как:

  • лица с инвалидностью;
  • неработающие граждане, которые получают пенсию по возрасту;
  • малообеспеченные семьи;
  • многодетные семьи.

Также каждый украинец обязан сообщать ПФУ об изменениях в своем домохозяйстве в течение 30 суток после их наступления.

Из-за чего можно потерять субсидию

  1. Если есть долг за коммуналку за более чем три месяца и он превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан – 680 гривен.
  1. Если заявитель указал неточную информацию о размере своих доходов и доходов других членов семьи.
  2. Если заявитель приобрел товары или услуги на сумму более 50 тысяч гривен.
  3. В случае изменения места жительства заявителя.
  4. В случае смерти заявителя.