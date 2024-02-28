Кто может иметь такую пенсию
Пенсионные выплаты по потере кормильца могут получать члены семьи, которые потеряли лицо, которое их обеспечивало. При этом получатели таких выплат не имеют возможности самостоятельно себя обеспечивать, то есть, они являются нетрудоспособными.
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Нетрудоспособными членами семьи считаются:
- другой супруг, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети до 18 лет или старше, если им установлена инвалидность до достижения 18 лет;
- дети, которые учатся - до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
- дети-сироты - до 23 лет;
- другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.
Итак, пенсию в связи с потерей кормильца могут назначить, если члены семьи умершего находились на полном содержании кормильца или получали от него помощь, которая является для них основным источником средств к существованию.
Как назначают пенсию по потере кормильца
У кормильца на момент смерти должен быть соответствующий стаж. Этот стаж должен равняться страховому стажу, который был бы необходим погибшему для назначения пенсии по III группе инвалидности.
К примеру, если кормилец умер в возрасте 40 лет, то его семья имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если он накопил не менее 9 лет страхового стажа.
Пенсию начисляют на весь период, в течение которого член семьи кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигших пенсионного возраста такая выплата дается бессрочно.
Какой размер пенсии в связи с потерей кормильца
Размер пенсии в связи с потерей кормильца зависит от размера пенсии по возрасту, которую бы получал умерший.
Размер такой пенсии составляет:
- на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
- на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними равными долями.
Так, оправданной будет расчетная формула, которая использует минимальную пенсию по возрасту как базовый уровень для определения минимального размера пенсии по потере кормильца.
Итак, если минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, то размер пенсии по потере кормильца должен составлять не менее половины этого уровня, то есть 1 180.5 гривны.
Какие документы нужны для оформления пенсии
Вот перечень документов, которые нужны для оформления пенсии в связи с потерей кормильца в Украине:
- Заявление на назначение пенсии.
- Документ, подтверждающий место жительства или регистрации (паспорт или выписка из реестра территориальной общины).
- Справка ОК-5 (можно получить через "Дію").
- Документ о присвоении идентификационного налогового номера (ИНН) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании.
- Свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия.
- Справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии).
- Копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим кормильцем (при наличии).
- Свидетельство о смерти кормильца или соответствующее решение суда.
- Справки из учебных заведений об обучении на дневной форме (если есть).
- Справка о том, что член семьи умершего кормильца не работает и занят уходом за ребенком умершего до достижения им 8 лет.
- Документ, подтверждающий пребывание членов семьи на содержании умершего кормильца (можно получить через "Дію").
- Документ о стаже.