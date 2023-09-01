Не только среди инвесторов, но и бизнеса: биткойн становится все популярнее

Все больше компаний начинают использовать биткойн как способ оплаты и подражать его технологиям. Такая тенденция прослеживается в последние месяцы.

Биткойн становится популярнее среди бизнеса

Еще недавно криптовалюты остерегались из-за ее новизны и совершенно новых технологий. Однако уже сейчас ситуация кардинально поменялась.

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Например в прошлом месяце компания-эмитент популярного стейблкойна USDT – Tether – решила интегрироваться с протоколом биткойна RGB. Деталей по этой ситуации пока не много, но Tether подчеркнул, что отказывается поддерживать свой стейблкойн на блокчейных ВТС.

Ранее тот же Tether сообщил о реализации проектов в сфере биткойн-майнинга, сделав акцент на экологии. Можно сказать, что компания пытается повысить репутацию на рынке и внедрить новые технологии.

Биткойн делает популярным его технологии, построенные на децентрализации, открытом программном коде и кооперации разработчиков по всему миру без традиционной иерархии.

Также технологии биткойна активно начали привлекать такие гиганты как Visa и Mastercard. Также эти компании начали вводить специальные карты для криптовалюты и сотрудничать с крупными биржами.

Байден подозревается в рекламе крипт

В своем предвыборном ролика Байден сделал акцент на кружке, где изображен он из "lazer eyes". Этот мем очень популярен в криптосообществе, поэтому разгорелась дискуссия.

"Lazer eyes" активно пользуются поклонники криптовалютной интеграции, так называемые биткойн-максималисты. К ним относятся:

певица Пэрис Гилтон;

спортсмен Том Брэди;

CEO криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао;

основатель MicroStrategy Майкл Сейлор;

миллиардер Илон Маск.

Учитывая то, что политик неоднократно критиковал криптовалюту, неизвестно сделал ли он это намеренно или это ошибка его маркетологов.