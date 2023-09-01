Не тільки серед інвесторів, а й бізнесу: біткойн стає все популярнішим

Все більше компаній починають використовувати біткойн як спосіб оплати та наслідувати його технології. Така тенденція прослідковується останні місяці.

Біткойн стає популярнішим серед бізнесу

Ще не так давно криптовалюти остерігалися через її новизну та абсолютно нові технології. Проте вже зараз ситуація кардинально змінилася.

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Наприклад минулого місяця компанія-емітент популярного стейблкойна USDT – Tether – вирішила інтегруватися з протоколом біткойна RGB. Деталей щодо цієї ситуації поки не багато, але Tether наголосив, що відмовляється підтримувати свій стейблкойн на блокчейні ВТС.

Раніше той самий Tether повідомив про реалізацію проєктів у сфері біткойн-майнінгу, зробивши наголос на екології. Можна сказати, що компанія намагається підвищити свою репутацію на ринку та впровадити нові технології.

Біткойн робить популярним його технології, що побудовані на децентралізації, відкритому програмному коді та кооперації розробників з усього світу без традиційної ієрархії.

Також технології біткойна активно почали залучати такі гіганти, як Visa та Mastercard. Також ці компанії почали вводити спеціальні картки для криптовалюти та співпрацювати з великими біржами.

Байдена підозрюють у рекламі крипти

У своєму передвиборчому ролику Байден зробив акцент на кружці, де зображений він з "lazer eyes". Цей мем дуже популярний у криптоспільноті тому розгорілася дискусія.

"Lazer eyes" активно користуються прихильники криптовалютної інтеграції, так звані біткойн-максималісти. До них належать:

співачка Періс Гілтон;

спортсмен Том Бреді;

CEO криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао;

засновник MicroStrategy Майкл Сейлор;

мільярдер Ілон Маск.

Враховуючи те, що політик неодноразово критикував криптовалюту, не відомо чи зробив він це навмисно або ж це помилка його маркетологів.