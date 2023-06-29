Более 1 миллиарда долларов в биткойнах: сколько майнеры перевели на бирже

За последние две недели майнеры перевели на централизованные биржи значительную сумму денег в биткойнах. Речь идет о более чем 1 миллиарде долларов.

Сколько биткойнов майнеры перевели на бирже

Совокупные доходы майнеров снизились на 8000 биткойнов за последние полмесяца. Несмотря на это, за это же время они перевели 33 800 биткойнов, но большинство койнов впоследствии вернулось к кошелькам отправителей.

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Это вызвано окончанием квартала и большинство компаний закрывают текущие планы. Частичная реализация биткойнов позволяет покрыть текущие затраты на электроэнергию и обслуживание оборудования.

Как это повлияет на курс монеты

На самом деле только снижение резервов майнеров может повлиять на курс биткойна и активность транзакций. В течение последних полумесяца влияние спроса оказывается более весомым. Как следствие – цена биткойна выросла на 20% под влиянием оптимизма в отношении заявлений о предполагаемом запуске спотовых биткойн-ETF.

Как изменился доход майнеров

В мае совокупный доход майнеров вырос на 13,7% по сравнению с апрелем и составил 916 миллионов долларов . Только комиссии по транзакциям принесли им 120 миллионов долларов.

. Только комиссии по транзакциям принесли им 120 миллионов долларов. Суммарный объем транзакций с биткойнами в прошлом месяце достиг 16,9 миллиона долларов.

Совместные резервы майнеров достигли шестимесячного максимума. 1,83 миллиона BTC. С начала 2023 года майнинговые компании постоянно увеличивают запасы монет. Это связано с ростом биткойна и стабилизацией финансового состояния майнеров.