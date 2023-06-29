Понад 1 мільярд доларів у біткойнах: скільки майнери перевели на біржі

Протягом останніх двох тижнів майнери перевели на централізовані біржі значну суму грошей у біткойнах. Мова йде про понад 1 мільярд доларів.

Скільки біткойнів майнери перевели на біржі

Сукупні доходи майнерів знизилися на 8000 біткойнів за останні пів місяця. Попри це за цей же час вони переказали 33 800 біткойнів, але більшість койнів згодом повернулася до гаманців відправників.

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Це спричинено закінченням кварталу й більшість компаній закривають поточні плани. Часткова реалізація біткойнів дозволяє покрити поточні витрати на електроенергію та обслуговування обладнання.

Як це вплине на курс монети

Насправді лише зниження резервів майнерів може повпливати на курс біткойна та активність транзакцій. Протягом останніх пів місяця вплив попиту виявляється більш вагомим. Як наслідок – ціна біткойна зросла на 20% під впливом оптимізму щодо заяв про ймовірний запуск спотових біткойн-ETF.

Як змінився дохід майнерів

У травні сукупний дохід майнерів зріс на 13,7% порівняно з квітнем й становив 916 мільйонів доларів . Лише комісії за транзакціями принесли їм 120 мільйонів доларів.

. Лише комісії за транзакціями принесли їм 120 мільйонів доларів. Сумарний обсяг транзакцій з біткойнами минулого місяця досяг 16,9 мільйона доларів.

Спільні резерви майнерів досягли шестимісячного максимуму становили 1,83 мільйона BTC. З початку 2023 року майнінгові компанії постійно збільшують запаси монет. Це пов'язано зі зростанням біткойна та стабілізацією фінансового стану майнерів.