Як змінився дохід майнерів
У травні сукупний дохід майнерів зріс на 13,7% порівняно з квітнем й становив 916 мільйонів доларів. Лише комісії за транзакціями принесли їм 120 мільйонів доларів. Сумарний обсяг транзакцій з біткойнами минулого місяця досяг 16,9 мільйона доларів.
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Спільні резерви майнерів досягли шестимісячного максимуму становили 1,83 мільйона BTC. З початку 2023 року майнінгові компанії постійно збільшують запаси монет. Це пов'язано зі зростанням біткойна та стабілізацією фінансового стану майнерів.
Скільки майнери заробляють за день
З початку року по травень існує позитивна тенденція на збільшення щоденного заробітку від 16 мільйонів доларів до 29,6 мільйона доларів. Найбільші доходи були 8 березня – 41,7 мільйона доларів.
Загальні обсяги комісій рекордно зросли після:
- запровадження протоколу Ordinals;
- активного розміщення записів у блокчейні біткойна.
У травні загальний обсяг комісій досяг 5-річного максимуму в 13,4 біткойна на годину.