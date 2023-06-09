Як змінився дохід майнерів

У травні сукупний дохід майнерів зріс на 13,7% порівняно з квітнем й становив 916 мільйонів доларів. Лише комісії за транзакціями принесли їм 120 мільйонів доларів. Сумарний обсяг транзакцій з біткойнами минулого місяця досяг 16,9 мільйона доларів.

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Зверніть увагу! Таке зростання спричинене високою активністю в мережі, що підвищило попит на простір блоків у мережі, через ажіотаж навколо Ordinals і BRC-20.

Спільні резерви майнерів досягли шестимісячного максимуму становили 1,83 мільйона BTC. З початку 2023 року майнінгові компанії постійно збільшують запаси монет. Це пов'язано зі зростанням біткойна та стабілізацією фінансового стану майнерів.

Скільки майнери заробляють за день

З початку року по травень існує позитивна тенденція на збільшення щоденного заробітку від 16 мільйонів доларів до 29,6 мільйона доларів. Найбільші доходи були 8 березня – 41,7 мільйона доларів.

Нагадаємо! Активність унікальних адрес у мережі залишається незначною, хоча нині великий на простір блоку досі спостерігається. Нині кількість активних адрес становить близько 772 000 на день.

Загальні обсяги комісій рекордно зросли після:

запровадження протоколу Ordinals;

активного розміщення записів у блокчейні біткойна.

У травні загальний обсяг комісій досяг 5-річного максимуму в 13,4 біткойна на годину.

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