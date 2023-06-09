Как изменился доход майнеров

В мае совокупный доход майнеров вырос на 13,7% по сравнению с апрелем и составил 916 миллионов долларов. Только комиссии по транзакциям принесли им 120 миллионов долларов. Суммарный объем транзакций с биткойнами в прошлом месяце достиг 16,9 миллиона долларов.

Читайте также Доллар или биткойн: кто станет мировым лидером

Обратите внимание! Такой рост вызван высокой активностью в сети, что повысило спрос на пространство блоков в сети из-за ажиотажа вокруг Ordinals и BRC-20.

Совместные резервы майнеров достигли шестимесячного максимума. 1,83 миллиона BTC. С начала 2023 года майнинговые компании постоянно увеличивают запасы монет. Это связано с ростом биткойна и стабилизацией финансового состояния майнеров.

Сколько майнеры зарабатывают за день

С начала года по май существует положительная тенденция на увеличение ежедневного заработка от 16 миллионов долларов до 29,6 миллиона долларов. Самые большие доходы были 8 марта – 41,7 миллиона долларов.

Напомним! Активность уникальных адресов в сети остается незначительной, хотя сейчас большой на пространство блока все еще наблюдается. В настоящее время количество активных адресов составляет около 772 000 в день.

Общие объемы комиссий рекордно выросли после:

введение протокола Ordinals;

активного размещения записей в блокчейне биткойна.

В мае общий объем комиссий достиг 5-летнего максимума в 13,4 биткойна в час.

Носите криптогаманец всегда в кармане вместе с удобным мобильным приложением. WhiteBIT. Так вы сможете покупать и продавать криптовалюту или торговать популярными монетами где угодно и в любое время.