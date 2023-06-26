Революционная технология: скоро появится первый в мире биткойн на базе ИИ
Источник:Bitcoin Magazine
Компания The Spirit of Satoshi анонсировала появление первого Биткойна-ШИ, который станет революционным в распространении знаний среди криптоинвесторов. Совсем скоро он появится в открытом доступе.
В мире появится первый Биткойн-ШИ
По сообщению самой компании, первый Биткойн-ШИ должен стать обширной языковой моделью, построенной на базовых знаниях и ценностях койна. Ее создали, чтобы предоставить альтернативу обобщенным языковым моделям и сохранить знания сообщества биткойна.
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Мы считаем, что необходимо создать альтернативу основным, обобщенным большим языковым моделям, и, в частности, нужно место, где весь коллективный глобальный интеллект и знания о Биткоине сохраняются и становятся доступными для всех,
– рассказал представитель компании.
В течение нескольких недель эту модель выложат в открытый доступ, чтобы все биткойн-сообщество могло приобщиться к обучению и совершенствованию ИИ. Разработчики также планируют предложить вознаграждение за соучастие.
Какие функции будет выполнять Биткойн-ШИ:
- обучение моделей, оптимизирующих энергопотребление и повышающих общую производительность;
- облегчение майнерам контроля за своими операциями;
- определять тенденции рынка;
- анализ исторических данных, чтобы сделать прогнозы поведения цены биткойной.
Биткойн занял половину рынка криптовалют
- То, что биткойн получил такое распространение означает, что половину всей капитализации использует один цифровой актив. То есть с 1.1 триллиона долларов на биткоин приходится 519 миллиардов долларов капитализации.
- К слову, Etherum тоже стабильно держит 20% всего рынка криптовалют, поэтому вместе с биткойном они занимают 70%.
- Соучредитель MicroStrategy Майкла Сейлора считает, что биткойны займут 80% всего рынка в течение нескольких лет.