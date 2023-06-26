Революційна технологія: скоро з'явиться перший у світі біткойн на базі ШІ

Компанія The Spirit of Satoshi анонсувала появу першого Біткойн-ШІ, який стане революційним у поширені знань серед криптоінвесторів. Зовсім скоро він з'явиться у відкритому доступі.

У світі з'явиться перший Біткойн-ШІ

За повідомленням самої компанії, перший Біткойн-ШІ має стати великою мовною моделлю, побудованою на базових знаннях і цінностях койна. Її створили, щоб надати альтернативу узагальненим мовним моделям і зберегти знання спільноти біткойна.

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Ми вважаємо, що необхідно створити альтернативу основним, узагальненим великим мовним моделям, і, зокрема, потрібно місце, де весь колективний глобальний інтелект і знання про Біткоїн зберігаються і стають доступними для всіх,

– розповів представник компанії.

Протягом декількох тижнів цю модель викладуть у відкритий доступ аби вся біткойн-спільнота могла долучитися до навчання та вдосконалення ШІ. Розробники також планують запропонувати винагороду за співучасть.

Які функції виконуватиме Біткойн-ШІ:

навчання моделей, які оптимізують енергоспоживання та підвищують загальну продуктивність;

полегшення майнерам контролю над своїми операціями;

визначати тенденції ринку;

аналіз історичних даних, щоб зробити прогнози поведінки ціни біткойна.

Біткойн зайняв половину ринку криптовалют

Те що біткойн набув такого поширення означає, що половину всієї капіталізації використовує один цифровий актив. Тобто з 1.1 трильйона доларів на біткоїн припадає 519 мільярдів доларів капіталізації.

До слова, Etherum теж стабільно тримає 20% усього ринку криптовалют, тож разом з біткойном вони займають 70%.

Співзасновник MicroStrategy Майкла Сейлора вважає, що біткойни займуть 80% усього ринку протягом декількох років.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.