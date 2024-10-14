Биткойн подорожал: какой отметки достигла цена за монету

За последнюю неделю монета биткойна подорожала до почти 65 тысяч долларов. Поэтому цена выросла почти на 2 тысячи долларов. Стоит добавить, что в октябре цена самой известной криптовалюты держится отметки не ниже 60 тысяч долларов.

Стоимость самых популярных криптовалют

По информации одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 14 октября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 64,63 тысячи доллара за монету (+2,86% за сутки);

(BTC) – 64,63 тысячи доллара за монету (+2,86% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,53 тысячи доллара за монету (+2,88% за сутки).

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Криптовалюта для выявления мошенников

Как пишут Reuters, Федеральное бюро расследований создало собственную криптовалюту для того, чтобы поймать мошенников. Поэтому можно наблюдать за подозреваемыми, которые, свою очередь, пользуются криптовалютой.

По сообщению Министерства юстиции США, обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляции на рынках криптовалют выдвинуто уже 18 лицам.

В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения 3 "маркетмейкерам" и еще 9 лицам за манипуляции с криптоактивами.

Обратите внимание! Созданный токен называется NexFundAI. Его создали на основе Ethereum.

ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы выявить, разоблачить и привлечь к ответственности этих вероятных мошенников,

– сказала Джоди Коэн, специальный агент, ответственная за Бостонский отдел ФБР.

Таким образом, аресты лиц, которые потенциально причастны к махинациям, уже осуществили в Великобритании, Португалии и США.