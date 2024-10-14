Биткойн подорожал: какой отметки достигла цена за монету
За последнюю неделю монета биткойна подорожала до почти 65 тысяч долларов. Поэтому цена выросла почти на 2 тысячи долларов. Стоит добавить, что в октябре цена самой известной криптовалюты держится отметки не ниже 60 тысяч долларов.
Стоимость самых популярных криптовалют
По информации одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 14 октября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 64,63 тысячи доллара за монету (+2,86% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 2,53 тысячи доллара за монету (+2,88% за сутки).
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Криптовалюта для выявления мошенников
Как пишут Reuters, Федеральное бюро расследований создало собственную криптовалюту для того, чтобы поймать мошенников. Поэтому можно наблюдать за подозреваемыми, которые, свою очередь, пользуются криптовалютой.
- По сообщению Министерства юстиции США, обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляции на рынках криптовалют выдвинуто уже 18 лицам.
- В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения 3 "маркетмейкерам" и еще 9 лицам за манипуляции с криптоактивами.
Обратите внимание! Созданный токен называется NexFundAI. Его создали на основе Ethereum.
ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы выявить, разоблачить и привлечь к ответственности этих вероятных мошенников,
– сказала Джоди Коэн, специальный агент, ответственная за Бостонский отдел ФБР.
Таким образом, аресты лиц, которые потенциально причастны к махинациям, уже осуществили в Великобритании, Португалии и США.