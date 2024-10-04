Кем может быть Сатоши Накамото

Сатоши Накамото является субъектом, что может быть одним лицом или целой группой людей. До настоящего времени неизвестно кто именно скрывается за маской и под вымышленным именем.

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Как утверждает Politico, HBO удалось разоблачить личность Сатоши Накамото. Документальный фильм о гении цифрового мира должен выйти уже 8 октября.

Интересно, что этот фильм принадлежит Каллену Хобаку, который получил признание, в том числе через сериал "Q: Into the Storm". В этой работе режиссер разоблачал теории заговора, относительно движения QAnon.

Как отмечают эксперты, выход этого фильма может сильно повлиять мировые финансовые рынки. Конечно, при условии, что личность Сатоши Накамото действительно будет раскрыта.