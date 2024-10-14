Біткойн подорожчав: якої позначки сягнула ціна за монету

14 жовтня 2024, 12:05
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Автор: Валерія Городинська

За останній тиждень монета біткойна подорожчала до майже 65 тисяч доларів. Відтак ціна виросла майже на 2 тисячі доларів. Варто додати, що у жовтні ціна найвідомішої криптовалюти тримається позначки не нижче 60 тисяч доларів.

Вартість найпопулярніших криптовалют

За інформацією однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 14 жовтня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

  • Bitcoin (BTC) – 64,63 тисячі долара за монету (+2,86% за добу);
  • Ethereum (ETH) – 2,53 тисячі долара за монету (+2,88% за добу).

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Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Криптовалюта для виявлення шахраїв

Як пишуть Reuters, Федеральне бюро розслідувань створило власну криптовалюту для того, щоб спіймати шахраїв. Відтак можна спостерігати за підозрюваними, які, своєю чергою, користуються криптовалютою. 

  • За повідомленням Міністерства юстиції США, звинувачення у широкомасштабному шахрайстві та маніпуляції на ринках криптовалют висунуто вже 18 особам.
  • Водночас Комісія з цінних паперів й бірж США висунула звинувачення 3 "маркетмейкерам" та ще 9 особам за маніпуляції з криптоактивами.

Зверніть увагу! Створений токен має назву NexFundAI. Його створили на основі Ethereum.

ФБР пішло на безпрецедентний крок, створивши власний криптовалютний токен і компанію, щоб виявити, викрити та притягнути до відповідальності цих ймовірних шахраїв,
– сказала Джоді Коен, спеціальна агентка, відповідальна за Бостонський відділ ФБР.

Таким чином, арешти осіб, які потенційно причетні до махінацій, вже здійснили у Великобританії, Португалії та США.